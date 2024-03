(Di giovedì 28 marzo 2024) Monza, 28 marzo 2024 – Il tanto atteso giorno è arrivato:torna nell'deldi, l'insegnante monzese arrestata in Ungheria l'11 febbraio 2023 con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonazisti durante il ‘Giorno dell'Onore'. Il giudice dovrà decidere se accogliere la richiesta degli arresti domiciliari avanzata dall'avvocato ungherese della 39enne, Gyorgy Magyar, da scontare in Italia o, in secondo luogo, nella capitale ungherese. “Condi, il processo entra in fase istruttoria”, ha precisato il legale. Nel frattempo, a Milano si dovrà decidere delle sorti di Gabriele Marchesi, il 23enne coimputato didetenuto ai domiciliari in Italia. Per lui la ...

In principio fu Lucia Annunziata, sicura di un posto in lista per le Europee dopo la rumorosa (e un tantino pretestuosa) uscita dalla Rai. Poi Antonio Decaro, sindaco di Bari finito nella bufera, ... (nicolaporro)

Ilaria Salis , la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, è tornata in aula per la seconda udienza del processo a suo ... (corriere)

Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e catene. Amici e legali minacciati - Il giudice dovrà decidere se accogliere la richiesta degli arresti domiciliari avanzata dall'avvocato ungherese della 39enne, da scontare in Italia o nella capitale ungherese ...ilgiorno

Ancora manette e catene per Ilaria Salis. Gli amici e i legali minacciati a Budapest da estremisti di destra - È entrata così in aula Ilaria Salis, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. "Stai zitto o ti spacco la testa": è ...huffingtonpost

Ilaria Salis, oggi la decisione sugli arresti domiciliari: la 39enne italiana in aula in catene - Ilaria Salis, oggi il giudice ungherese Jozsef Sòs stabilirà se la docente 39enne potrà ottenere gli arresti domiciliari oppure dovrà rimanere ancora nel carcere ...ilmessaggero