Ilaria Salis | la seconda udienza del processo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Gli avvocati vogliono convincere i giudici a farle scontare i domiciliari in Italia. Nel frattempo il Partito democratico valuta una sua candidatura alle elezioni europee per garantirle l'immunità

Ilaria Salis ancora in catene. Scalfarotto : “è ancora al guinzaglio” . Ecco le immagini della giovane in manette Questa mattina Ilaria Salis è tornata in tribunale in Ungheria e le immagini hanno ... (361magazine)

È entrata in aula ancora una volta in catene Ilaria Salis , la maestra 39enne originaria di Monza, a processo a Budapest, in Ungheria, dove è detenuta per le presunte violenze commesse nel corso di ... (today)

Salis, ASCARI (M5S): Ilaria IN AULA ANCORA IN CATENE, VERGOGNOSO - Budapest, 28 mar - "Oggi a Budapest si terrà l’udienza chiave del processo contro Ilaria Salis, che da oltre un anno si trova in un carcere di massima sicurezza pur senza una condanna. Questa mattina ...9colonne

Ritardo nel processo a Ilaria Salis, saltano testimoni - Per problemi tecnici, si sono allungati i tempi nel processo in corso a Budapest nei confronti di Ilaria Salis e il giudice Jozsef Sòs ha quindi deciso di non ascoltare una delle presunte vittime e i ...ansa

Ungheria: Ilaria Salis in tribunale ancora con manette e catene - Ilaria Salis oggi parlerà. In un’aula di un tribunale di Budapest. Forse con le catene alle mani e ai piedi, come è accaduto nelle ultime udienze. Per… Leggi ...informazione