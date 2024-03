Ilaria Salis in aula a Budapest | «Autorizzo a pubblicare le mie immagini in manette e con le catene» Oggi la decisione sui domiciliari

È entrata in aula ancora una volta in catene Ilaria Salis , la maestra 39enne originaria di Monza, a processo a Budapest, in Ungheria, dove è detenuta per le presunte violenze commesse nel corso di ... (today)

Gli avvocati vogliono convincere i giudici a farle scontare i domiciliari in Italia. Nel frattempo il Partito democratico valuta una sua candidatura alle elezioni europee per garantirle l'immunità (wired)

Ilaria Salis di nuovo in catene in aula - Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio, esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula Ilaria Salis, la ...rainews

La lettera di Ilaria Salis: 'Autorizzo la pubblicazione delle mie foto in manette' - È entrata così in aula Ilaria Salis, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. 2 di 9 foto Salis in aula ancora con ...ansa

Ilaria Salis, oggi la decisione sugli arresti domiciliari: la 39enne italiana in aula in catene. Ritardi tecnici: non saranno ascoltati i testimoni - «Stai zitto o ti spacco la testa»: è quanto un gruppo di pochi estremisti di destra ha detto al gruppo composto dai legali e amici di Ilaria Salis al loro arrivo al tribunale di Budapest, dove oggi è ...ilmessaggero