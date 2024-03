Ilaria Salis | il tribunale le nega di nuovo gli arresti domiciliari

Ilaria Salis, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra, è tornata Oggi in aula per la seconda udienza del processo ... (corriere)

11.47 Ilaria Salis resta in cella: respinta dal tribunale di Budapest la richiesta per i domiciliari in Ungheria, presentata dai legali della 39enne. L'attivista milanese è detenuta in Ungheria da ... (televideo.rai)