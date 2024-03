Ilaria Salis di nuovo in catene in tribunale | in aula si deciderà sui domiciliari Fuori legali e amici minacciati da estremisti di destra

(Di giovedì 28 marzo 2024) Manette ai polsi, ceppi ealle caviglie e una catena tirata da un agente come fosse un guinzaglio, esattamente come accaduto nell’udienza del 29 gennaio. È entrata così in, la 39enne milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l’accusa di aver aggredito tre militanti di estrema. Oggi è prevista la seconda udienza del processo, in occasione della quale il giudice ungherese si esprimerà anche in merito alla richiesta degli arresti. “E niente,è ancora al guinzaglio”, ha scritto il senatore e responsabile Esteri di Italia viva, Ivan Scalfarotto, pubblicando la foto della catena che legaalla guardia. Intantodal, racconta il ...

Chi è Ilaria Salis Perché è in carcere in Ungheria e cosa rischia - In Ungheria è iniziato il processo a Ilaria Salis che rischia 11 anni di carcere: ecco chi è e di cosa è accusata la 39enne milanese che potrebbe essere candidata alle elezioni europee. Chi è Ilaria ...money