Ilaria Salis di nuovo in catene in tribunale a Budapest | tra gli insulti dei gruppi neonazisti

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nuova udienza per, la 39enne italiana detenuta in Ungheria da 13 mesi con l’accusa di aver aggredito due militanti di estrema destra tra il 9 e il 10 febbraio scorso. Nella mattinata di oggi, 28 marzo 2024, la donna è comparsa diin aula con manette e ceppi alle caviglie, legata tramite catena a una delle guardie che la scortavano: è la seconda volta dopo il processo dello scorso gennaio. “Resta in cella”, questa la decisione del giudice Jozsef Sòs, il quale, nell’udienza di questa mattina, ha rifiutato la misura alternativa ovvero gli arresti domiciliari. A far discutere più di tutto, però, sono state le manette e i ceppi alle caviglie, una misura definita dagli avvocati Mauro Straini ed Eugenio Losco “sproporzionata, lesiva della dignità umana e della presunzione di innocenza”, come riportato da RaiNews. Secondo ...