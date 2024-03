Il remake cinese di “Anaconda” ottiene il primo trailer

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il mondo del cinema sembra continuare a guardare agli anni ’90 per ispirazione, con la prossima ondata di riavvii e revival che riportano in vita i classici del passato. Tra le novità più sorprendenti, emerge ildi “”, il celebre thriller del 1997.Revival: Un InaspettatoPrende Vita, ilè online Questa notizia è già un’interessante sorpresa per i fan del genere, soprattutto considerando che, secondo le ultime indiscrezioni, un revival è già in fase di sviluppo anche in Nord America. Questo significa che i cinefili potrebbero presto godere di due nuovi film legati a questo marchio iconico. Per una serie ...