Il pulsante di allarme? A Pisa non c’è

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Abbiamo istituito ilantiaggressione in tanti Spdc della nostra azienda, ma non adove però è in vigore un sistema di richiesta di soccorso attraverso un numero breve per attivare la vigilanza privata che funziona in un modo del tutto analogo". Lo ha detto Massimo Ughi, direttore del dipartimento salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana nord ovest, commentando l’ultima aggressione avvenuta nel Servizio di psichiatria diagnosi e cura dinei giorni scorsi dove una paziente ricoverata ha preso a calci una dottoressa di guardia durante il turno di notte, precisando comunque che la vigilanza privata, pur essendo un deterrente, non elimina il rischio e che "anzi che la normativa vigente non aiuta ad azzerare i pericoli". "Noi - ha aggiunto - abbiamo messo in campo tante azioni, dal supporto psicologico ...