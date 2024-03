Il premier libanese scambia la segretaria per Giorgia Meloni | il video della clamorosa gaffe VIDEO

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024, che pochi giorni fa ha parlato del provvedimento relativo al riordino del sistema nazionaleriscossione, sta giocando molte partite importanti sia sul fronte interno che su quello estero. Il Presidente del Governo è volato in Libano per evitare che la situazione lungo il confine con Israele peggiori, ma suo malgrado è stato protagonisto di una situazione piuttosto imbarazzante. LadelconNajib Miqati, primo ministro del Libano, era in attesa all’aeroporto di Beirut per dare il benvenuto ufficiale nel paese a. Primadalle scale però è ...

Imbarazzo palpabile per il primo ministro del Libano Najib Miqati, immortalato in un video mentre Scambia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la sua segretaria particolare, Patrizia ... (today)

Meloni in Libano, la gaffe del primo ministro Miqati in aeroporto: saluta il braccio destro della premier scambiandola per lei - Il primo ministro libanese si è incamminato accanto a Patrizia Scurti, finché una persona del suo staff non gli ha fatto notare che la presidente del Consiglio doveva ancora scendere Visita speciale ...leggo

Governo: Meloni visita contingente italiano e lascia Libano, pranzo e biliardino con militari - Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Pranza con loro, poi una partita a biliardino tra risate e allegria. Termina con la visita ai contingenti italiani impegnati nella base 'Millevoi' di Shama la missione dell ...lagazzettadelmezzogiorno

Meloni in Libano: 'La pace non si costruisce a parole ma con la deterrenza' - Visita del presidente del Consiglio ai militari italiani a Shama: "Riconoscenza per l'impegno a tutela di pace e sicurezza". E sottolinea: "La pace ...agoramagazine