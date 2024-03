Il padre di Ilaria Salis | Mi rivolgerò al Quirinale

(Di giovedì 28 marzo 2024) «A questo punto dovrò fare una chiamata alper cercare di avere una mano dal presidente della Repubblica» Lo ha detto Roberto, intervistato a Piazza pulita su La7. «Non so più cosa farne degli appelli al governo italiano», ha detto fra ancora. «Oggi non ho ricevuto nessuna chiamata dalle istituzioni italiane. Al processo c'erano sette parlamentari, nessuno della maggioranza»....

La decisione di respingere i domiciliari per Ilaria Salis è stata “l’ennesima prova di forza del governo Orban “. Lo ha detto Roberto Salis , padre di Ilaria , in carcere da oltre un anno in Ungheria. ... (ilfattoquotidiano)

Il padre di Ilaria Salis , dopo l'udienza di oggi in cui sono stati negati gli arresti domiciliari alla figlia, ha detto che non gli resta che contattare direttamente il Quirinale.Continua a leggere (fanpage)

Caso Salis, Monza non molla. In campo sindaco e comitato:: "Rispetto dei diritti per Ilaria" - Una lettera al ministro degli Esteri Antonio Tajani e un programma di nuove manifestazioni contro la decisione del tribunale di Budapest di respingere la richiesta di domiciliari in Ungheria .ilgiorno

Ilaria Salis, il padre Roberto: «A…" - Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio esattamente come accaduto nell’udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula Ilaria Salis, la docent ...informazione

Ilaria Salis, respinte le richieste di domiciliari: continua il calvario in carcere - Le speranze di Ilaria Salis di ottenere i domiciliari in attesa dell’esito del suo processo in Ungheria sono state spazzate via da due frasi pronunciate dal giudice Jozsef Sòs: “Le circostanze non son ...online-news