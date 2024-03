Il padre di Ilaria Salis dopo che le sono stati negati i domiciliari | “Farò una chiamata al Quirinale”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ildil'udienza di oggi in cuigli arrestialla figlia, ha detto che non gli resta che contattare direttamente il Quirinale.

La decisione di respingere i domiciliari per Ilaria Salis è stata “l’ennesima prova di forza del governo Orban “. Lo ha detto Roberto Salis , padre di Ilaria , in carcere da oltre un anno in Ungheria. ... (ilfattoquotidiano)

No agli arresti domiciliari per Ilaria Salis - Si è svolta oggi a Budapest l'udienza del processo contro Ilaria Salis, di nuovo presente in aula in catene; il giudice ha liquidato in pochi minuti la ...pressenza

Caso Salis, domiciliari negati. Cosa può succedere ora - La strada della procedura europea per il trasferimento in Italia e quella della segnalazione alla Commissione per violazione del diritto Ue sulla presunzione di innocenza: l’insegnante è stata ancora ...quotidiano

Roberto Salis: “Mi rivolgerò al Presidente della Repubblica” - “Non so più cosa farne degli appelli al governo italiano. Abbiamo fatto tutto quello che ci hanno detto, a un certo momento bisogna cercare altri canali. Dovrò fare una chiamata al Quirinale per avere ...la7