Il Ministro Valditara | servono classi con maggioranza di italiani

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le presenze degli stranieri nellevanno regolamentate secondo il Governo Meloni. “Serve un tetto agli alunni stranieri, 20% per classe”. A sottolinearlo è stato il vice premier Matteo Salvini in un’intervista a Porta a Porta. Oggi è ildell’Istruzione Giuseppead approfondire l’argomento con un messaggio su X. “Se si è d’accordo che gli stranieri si assimilino sui valori fondamentali iscritti nella Costituzione ciò avverrà più facilmente se nellelasarà di, se studieranno in modo potenziato l’italiano laddove già non lo conoscano bene, se nelle scuole si insegni approfonditamente la storia, la letteratura, l’arte, la musica italiana, se i genitori saranno coinvolti pure loro nell’apprendimento della lingua e della cultura italiana ...