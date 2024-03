(Di giovedì 28 marzo 2024) Davide Calabria rende merito all'Inter, a un passo dal titolo numero 20, ma spera che il giorno della matematica non sia quello del, in programma il 22 aprile.

Il Milan vuole evitare che l’Inter vinca lo scudetto nel derby: “Dobbiamo vincere tutte le partite” - Davide Calabria rende merito all'Inter, a un passo dal titolo numero 20, ma spera che il giorno della matematica non sia quello del derby, in programma ...fanpage

Roma, a Lecce trasferta ostica per De Rossi - Visualizzazioni: 145 La Roma Andrea al Via del Mare per continuare a rincorrere l’Europa Daniele De Rossi non vuole perdere l’occasione di rimanere incollato al treno che porterebbe il prossimo anno l ...calciostyle

Milan, Calabria: "L'Inter sta facendo un torneo fuori dal comune. Il nostro ritmo..." - Davide Calabria, terzino del Milan, così sul campionato delle big a Radio Serie A: "Noi volevamo vincere, penso che si debba però essere anche lucidi. L'Inter sta facendo ...tuttojuve