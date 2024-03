Il lungo declino delle infrastrutture americane

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il problematico caso del Francis Scott Key Bridge di Baltimora, collassato dopo l’impatto con una nave portacontainer, la “Dali” nella giornata del 26 marzo, ha mostrato apertamente il drammatico stato in cui si trovano lenegli Stati Uniti. Lo ricorda Politico.com, sottolineando come incuria e scarsa manutenzione siano alla base della fragilità della rete InsideOver.

Il Governo rinunci alla retorica celebrativa: l’economia italiana è un sonnambulo tenuto in piedi dalla droga della spesa pubblica - Sull'economia il governo farebbe bene a rinunciare alla retorica celebrativa e a dire la verità ai cittadini: ci aspettano scelte difficili.ilriformista

Le cause del declino economico della Germania - Ciò che sta accadendo oggi in Germania non ha nulla a che vedere con i consueti alti e bassi del ciclo economico. L’età aurea del Made in Germany, dell’industria tedesca e della sua eccellenza tecnolo ...corriere

Il presidente di Confindustria Udine rilancia sulla manifattura: «Serve una nuova visione per evitare il declino» - PORDENONE/UDINE - Il settore manifatturiero meriterebbe molto di più di quanto sta ricevendo ora, essendo la spina dorsale dell'economia della regione Friuli Venezia Giulia.ilgazzettino