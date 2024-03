“Il giovane Berlusconi” su Netflix | quando esce la docuserie dedicata al Cav

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano, 28 marzo 2024 – La figura di Silvionon solo ha segnato un’epoca e la fine tra la prima e la seconda repubblica italiana ma continua a far parlare di sè anche dopo ormai quasi un anno dalla sua morte. Non solo l’eredità economica e politica, ma anche le mosse dei figli che il Cav. ha posizionato abilmente nei vari settori del suo impero lasciando che ancheera ancora in vita, Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi fossero imprenditori in grado di saper prendere decisioni autonomamente. Paolo Sorrentino ne ha studiato gli affari pubblici e privati con il film “Loro” del 2018; oggiha pubblicato le prime immagini del trailer dove il focus delle tantissime sfaccettature dell’ex premier è la sua gioventù, gli anni in cui si sono formati il carattere e gli obiettivi del...