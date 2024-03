Il fondatore di Ftx Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di prigione per frode

(Di giovedì 28 marzo 2024) legata al collasso della sua piattaforma di scambio tra valute digitali e monete tradizionali. L’ex “re delle criptovalute”, 32. èritenuto colpevole di aver rubato miliardi di dollari ai clienti della sua piattaforma e di aver frodato investitori e finanziatori della sua società di investimenti in criptovalute Alameda Research. La pena è pesante, Samuscirà dia 57, ma è andata bene. L’accusa aveva chiesto fra i 40 e i 50, la sua difesa sei. I sei capi di accusa per i quali èrinvenuto colpevole dalla giuria comportano fino a un massimo di 110dietro le sbarre. “Mi dispiace, mi dispiace per quello che è accaduto”, ha detto ilnel corso dell’udienza. ...

Sam Bankman-Fried condannato a 25 anni di carcere: il re delle criptovalute colpevole di truffa - Il «re delle criptovalute» Sam Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di carcere per una enorme frode che ha portato al collasso di FTX, un tempo una delle più popolari piattaforme di scambio ...corriere

Sam Bankman-Fried, 25 anni al re delle cripto valute - Durissimo colpo al re delle criptovalute, Sam Bankman-Fried, condannato a 25 anni di carcere per le numerose frodi ai propri clienti: la sentenza e le accuse del giudice ...ilgiornale

Criptovalute: Sam Bankman-Fried condannato a 25 anni per frode Ftx - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 mar - Sam Bankman-Fried, il fondatore della piattaforma di criptovalute Ftx, e' stato condannato a 25 anni di prigione per frode. L'uomo, 32 anni, ...borsaitaliana