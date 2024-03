Il doppio schiaffo del Tar a Salvini su Ncc e precettazione degli scioperi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Due sentenze e due schiaffi. Oggi il Tar del Lazio ha emanato due decisioni che ridimensionano la narrativa del ministro dei Trasporti Matteoin materia di Ncc e di. I giudici amministrativi hanno infatti dato ragione alle associazioni di categoriaautonoleggiatori privati in merito alla concessione di maggiori licenze, mentre in serata è arrivato anche l'annullamento delladello sciopero firmata dallo stessolo scorso 15 dicembre e che lo aveva quindi ridotto da 12 a sole 4 ore. Una piccola rivincita per i sindacati, che già al tempo avevano contestato le azioni del vicepremier, ma soprattutto per gli automobilisti che solo quattro giorni fa sono scesi in piazza per protestare contro i decreti attuativi in lavorazione al Mimit. La vicenda ...