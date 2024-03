Il consiglio federale della Figc approva il nuovo piano strategico del calcio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Come da ordine del giorno, ilriunitosi quest’oggi hato ilper ilitaliano. Tutti favorevoli, compresa la Serie A, e un astenuto – la Serie B – l’esito del voto odierno. Deliberati i principi e i nuovi parametri economici finanziari che rendono più severi gli obblighi dei club. Per la Serie A si è optato per un allineamento verso la disciplina Uefa, mentre l’indice di liquidità, l’indicatore di indebitamento e quello costo del lavoro allargato che saranno ammissivi per la Serie B e C. SportFace.