(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilpresidenziale disi è impegnato, in unemesso il 27 marzo, a ripristinare “l’ordine pubblico e democratico” ad Haiti, in preda alle violenze delle bande criminali. Leggi

La giornata parlamentare: La mozione di sfiducia a Santanchè agita la maggioranza - La missione della presidente del consiglio capita in una delle giornate più sanguinose ... svolgerà delle audizioni sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di ...key4biz

Il consiglio di transizione haitiano emette il suo primo comunicato - Il consiglio presidenziale di transizione si è impegnato, in un primo comunicato emesso il 27 marzo, a ripristinare “l’ordine pubblico e democratico” ad Haiti, in preda alle violenze delle bande crimi ...internazionale

Ance, Silvia Ricci nuova Vicepresidente alla transizione ecologica - La delega alla transizione ecologica testimonia l’impegno dell’Associazione per sostenere le imprese in un momento cruciale di grandi cambiamenti e sfide per il ...ferrutensil