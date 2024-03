«Non sono stato io». Dal primo gennaio fino a pochi giorni fa il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo ha ripetuto in tutte le interviste che non aveva premuto lui il grilletto della North ... (open.online)

Terrorismo, Camporini: "Sotto minaccia da 25 anni. Il pericolo sono i lupi solitari" - «Rischio attentati Il pericolo non arriva dai barconi, facili da controllare, ma da un ambiente che favorisce tentazioni di radicalizzazione.iltempo

Parigi, preside vieta il velo a scuola e viene minacciato di morte. L'uomo si dimette: «Me ne vado, per la mia sicurezza e quella degli studenti» - Sei mesi fa è toccato al prof di storia Dominique Bernard ... lo ha accusato di averla "strattonata" per imporle di togliere il velo e scoprirsi il Capo, come impone la legge in Francia dal 2004: ...ilmessaggero

Il Capo di Stato Maggiore dice che servono più soldati: il governo si dice pronto a intervenire - Per affrontare le difficili sfide geopolitiche che abbiamo davanti, serve rafforzare il comparto della Difesa. E servono più militari nelle fila dell’esercito. L’ammiraglio Cavo Dragone chiede 10mila ...fanpage