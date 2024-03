Il campo di tulipani di Calenzano | per passeggiare | fotografare o cogliere i fiori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Firenze), 28 marzo 2024 – Migliaia di, di varietà e colori diversi, portano la primavera a. È stato inaugurato questa mattina ildi“Wander and Pick” nell’area verde di via del Molino. Il Comune diha aderito al progetto promosso dall’associazione Le Tribù della Terra Pacme ong e nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione di diverse associazioni cittadine, sono stati messi a dimora quasi 30mila bulbi die narcisi di 60 varietà diverse. Durante i giorni di apertura sono in calendario eventi, laboratori, musica, teatro, merende, per rendere ildiun luogo, oltre che di bellezza, anche di socialità e cultura. “Ringraziamo le tante associazioni ...