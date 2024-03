Il Borgo dei Borghi torna a Pasqua Ecco chi si sfiderà

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Camila Raznovich (Us Rai) E’ diventato ormai un appuntamento fisso della serata di. Domenica 31 marzo ipiù belli d’Italiano a sfidarsi alle 20.55 su Rai3 con Ildei, il programma di Rai Cultura che anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese. Al timone della gara Camila Raznovich affiancata da una giuria di esperti formata dalla chef Isabella Potì, dalla campionessa olimpica Manuela di Centa e dal matematico, logico e saggista Piergiorgio Odifreddi. Anche quest’anno ad aspirare al titolo di “dei” sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, la loro architettura, per la qualità della vita. Dal nord al ...