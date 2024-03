Lo scorso 28 febbraio il Consiglio metropolitano di Milano ha approvato il bilancio previsionale per il periodo 2024-2026: sono stati assegnati 567.8 milioni di euro a spese per gli investimenti, ... (sbircialanotizia)

Ia, Real estate management forum: "Ibrida e umana nuove frontiere immobiliare 3° millennio" - Deiana (Confassociazioni): 'Immaginiamo un mondo dove l’hardware è rappresentato dall’AI e il software dagli amministratori che, avendo più tempo a disposizione, possono risolvere questioni altamente ...adnkronos

Quantum estate: Maffi e Bettanin pionieri dell'Abitare del futuro aprono le porte di Quantum 1 - Milano, 28 marzo 2024 - Nel panorama immobiliare, emergono di tanto in tanto Realtà che non solo cercano di ridefinire lo standard dell'abitare ma aspirano a rivoluzionarlo completamente. Quantum si d ...adnkronos

Cdp Real Asset accetta offerta Ardian per ex Caserma Mameli di Milano - Il cda di CDP Real Asset SGR ha accettato l'offerta di acquisto della ex Caserma Mameli di Milano, in viale Suzzani, presentata da Ardian, società di investimento che opera anche nel settore immobilia ...idealista