I playoff Consar | la stagione entra nel vivo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Cominciano i. Stasera, alle 20, al Pala de André (arbitri Giglio e Clemente; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv), laospita Prata in gara1 dei quarti di finale. I giallorossi hanno chiuso la regular season con 3 vittorie consecutive contro Reggio Emilia, Castellana Grotte e Pineto, meritandosi il 4° posto a quota 52. La formazione di coach Bonitta ha preceduto proprio Prata che, nonostante un ruolino di marcia identico (17 successi e 9 sconfitte), ha terminato laregolare al 5° posto con 50 punti. Nella serie dei quarti, laavrà dunque il vantaggio del fattore campo in caso di ricorso a gara3, che però è ‘schedulata’ al Palacosta per domenica 7 aprile, alle 18. Gara2 invece è in programma lunedì 1 aprile, alle 19, a Pordenone. Ad attendere in semifinale la ...