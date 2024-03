I 5 migliori Timorasso al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilè uno di quei vini che si potrebbe definire un "vestito da bianco", un'espressione abusata con la quale si descrivono i vini bianchi dotati di una particolare e abbondante struttura. La zona in cui viene coltivato il vitigno, in Piemonte, confina con Lombardia, l'Emilia e la Liguria: i Colli Tortonesi, nelle vallate Curone, Grue, Ossona e in Val Borbera, grazie a terreni argillosi chiari, con una buona componente calcarea. Predilige le esposizioni soleggiate e riparate dai venti, che ne consentono la migliore maturazione delle uve. Il vitignoha sempre dimostrato una scarsa adattabilità a condizioni climatiche diverse da quelle della regione di origine, a conferma della sua forte territorialità. Proprio per queste caratteristiche, nel corso dei secoli, è stato lentamente abbandonato a favore delle uve a ...