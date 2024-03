Ho trovato il tuo numero di telefono su incontriamoci xxx | sono interessato al tuo profilo – TRUFFA

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) Secondo quanto segnalato dalla Polizia Postale, molti utenti stanno ricevendo in queste ore un messaggio su Whatsapp. Ovviamente trattasi di una. Pertanto qualora riceviate questo messaggio va segnalato, e bloccare il mittente. Vediamo cosa dice il messaggio in questione. Hoil tuodisu.xxx Ecco cosa dice il messaggio: CiaoSandra, hoil tuodisu (.xxx)al tuoper favore scrivimi via email cosi mi presenterà con te mie foto e ti dirò il motivo per averti contattato. Questo Whatsapp non è mio l’ho preso in prestito perchè non ho lo smartphone. Ecco una foto ...