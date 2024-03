Heartstopper 3 | Olivia Coleman non tornerà nella nuova stagione della serie Netflix

(Di giovedì 28 marzo 2024)Colman ha annunciato che non farà parte di3, terzadell’amatatv, che uscirà il prossimo ottobre. In un’intervista con Forbes pubblicata giovedì, l’attrice ha rivelato il suo rammarico per non poter riprendere il ruolo di Sarah Nelson, madre del protagonista Nick, interpretato da Kit Connor. “Non potevo fare la terza. Non sono riuscita a incastrarlo. Mi sento malissimo per questo“, ha dichiarato Colman. La creatrice, Alice Oseman, ha risposto alla notizia diffusa da Forbes attraverso il suo profilo Instagram, spiegando che nonostante gli sforziproduzione per riavere Colman nel cast, “non era destino“. Oseman ha assicurato ai fan che il ruolo di Sarah non verrà rifatto e li ha incoraggiati a ...

