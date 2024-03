Harry Potter | Rupert Grint e Jessie Cave ricreano in un video una scena del film Il principe mezzosangue

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 28 marzo 2024) Gli attorisi sono ritrovati a una convention e hanno ricreato unadie il, ecco ilhanno ricreato in ununa famosadicon protagonisti Ron Weasley e Lavanda Brown. Il divertente momento è stato possibile grazie alla reunion avvenuta in occasione della Dream It Convention. La reunion Nelato pubblicato su TikTok,hanno interpretato la sequenza ...