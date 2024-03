Guerra al Superbonus Così il governo copre i suoi fallimenti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una crescita dello zero virgola, il calo inarrestabile della produzione industriale, l’aumento della povertà. La lotta all’evasione ferma al palo, le picconate date al Reddito di cittadinanza, il non avere messo in campo politiche per contrastare l’inflazione e la progressiva perdita del potere d’acquisto dei salari, l’occupazione che cresce sì ma con buste paga da fame, l’ostinazione a contrastare l’introduzione di un salario minimo legale: le politiche delle destre alpresentano il conto. Ma anche davanti all’evidenza di questi dati l’accoppiata della premier Giorgia Meloni e del suo ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, continua il gioco dello scaricabarile e ha individuato ormai da tempo il capro espiatorio. Ovvero il, che ha fatto da volano all’economia, ma che ha la sola colpa di essere figlio del M5S. La cancellazione ...