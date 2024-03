(Di giovedì 28 marzo 2024)ha raccontato di aver fatto uso di medicinali perpur non essendolo. Il motivo è piuttosto semplice: il desiderio di perdere pesodell'Isola dei Famosi. L'influencer ha poi ammesso di aver fatto uso della chirurgia estetica perché non ha un buon rapporto con lo specchio.

Guendalina Tavassi , ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha raccontato di aver fatto uso di droghe e farmaci per diabetici con il fine di perdere peso prima dell’inizio del reality. Durante un ... (diredonna)

L’Isola dei Famosi sta per ricominciare con una nuova edizione e proprio in vista dello sbarco dei nuovi naufraghi, di recente una ex isolana, Guendalina Tavassi , ha rivelato di aver fatto uso di ... (blog.libero)

La confessione dell'ex gieffina ed ex naufraga della sedicesima dell' Isola : "Il mio problema era farmi vedere dalle persone prima di dimagrire a L’ Isola dei Famosi " (comingsoon)

Guendalina Tavassi: «Ho usato anfetamina per perdere peso prima di partecipare all’Isola dei Famosi» - Con il ritorno de "L'Isola dei Famosi", le luci dei riflettori si accendono non solo sui nuovi partecipanti ma anche su pratiche controversie come il "doping estetico". Recentemente, Guendalina Tavass ...controcopertina

Guendalina Tavassi: “Ho usato farmaci per diabetici senza esserlo, volevo dimagrire prima dell’Isola” - Guendalina Tavassi ha raccontato di aver fatto uso di medicinali per diabetici pur non essendolo. Il motivo è piuttosto semplice: il desiderio di perdere peso prima dell’Isola dei Famosi. L’influencer ...fanpage

Guendalina Tavassi: "Ho usato farmaci e droghe per dimagrire" - Guendalina Tavassi ha raccontato di aver fatto uso di sostanze per perdere peso prima della sua partecipazione all'Isola dei Famosi.diredonna