“Guardate il mio piede brutto” La vip più bella si toglie le scarpe in diretta da Caterina Balivo

(Di giovedì 28 marzo 2024) I telespettatori della trasmissione “La volta buona” sono rimasti a bocca aperta oggi per un gesto clamoroso compiuto in onda dalla presentatrice. Una mossa a sorpresa. La conduttrice ha fatto qualcosa del tutto inaspettato mentre intervistava nel salotto della trasmissione su Rai Uno un ospite famoso. Un personaggio conosciuto in tutto il mondo. Il personaggio in questione era Eleonora Abbagnato, ballerina italiana che ha lavorato per anni in Francia e che nel corso della sua lunga carriera si è esibita nei teatri più importanti del pianeta. Abbagnato era stata invitata a “La volta buona” per presentare il documentario dedicato alla sua vita “Una stella che danza” che andrà in onda nei prossimi giorni su Rai Tre. Durante l’intervista è successo qualcosa di veramente incredibile. Leggi anche: “Hanno comunicato la loro decisione”. ...

Da quando sono cominciate a emergere le prime indiscrezioni sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez , la cronaca rosa non parla d’altro. E non c’è da meravigliarsi: è (stata?) la coppia social ... (ilfattoquotidiano)

Tiktoker vittima di body shaming in palestra: lo sfogo sui social diventa virale - Sono sicura che guardavano me perché non c’era tanta gente. Gonfiavano le guance”, ha continuato. E poi ancora, piangendo: “Mi fate veramente schifo, non mi sono neanche lavata e ho preso le mie cose ...tg24.sky

Il mio ragazzo non riesce a raggiungere l'orgasmo con me - Buonasera, vorrei un parere riguardo a quello che sto vivendo adesso con il mio ragazzo. Entrambi siamo alla prima esperienza e ci conosciamo da circa ...medicitalia

Francesca in lacrime su TikTok: “Mi chiamano cicciona in palestra, non ci andrò più” - Ho tolto la maglietta e ho subito notato un gruppo di ragazzi, di fronte a me, che mi guardavano e ridevano. Poi gonfiavano le guance, per sottolineare il mio peso". Lo sconforto della ragazza è ...fanpage