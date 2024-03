Grosso guaio a Sud per la Russia Turchia e Golfo minacciano le entrate del Cremlino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) Fosse stata solo la Cina, poco male. Sono mesi che Formiche.net racconta di come il Dragone, più che un alleato di ferro, si stia rivelando una palla al piede per Mosca. Invece stavolta il pericolo arriva da altre parti, dalla, dal. Paesi amici dell’ex Urss, ma forse non troppo. Ed è ragionevole a questo punto pensare che le sanzioni imposte all’occidente stiano effettivamente funzionando. Succede dunque che i governi poc’anzi citati, soprattutto quelli di Pechino e Ankara, che da quando l’Europa ha messo sotto embargo il fianco est ricevono ingenti forniture di petrolio dalla, stiano ritardando i pagamenti verso Mosca. Con l’attacco all’Ucraina e lo scatto delle sanzioni, ilha dovuto ripensare il proprio baricentro delle esportazioni, principalmente legate al gas e al petrolio. E ...