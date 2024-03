Gratta e Vinci | occhio al codice a barre | è fondamentale saperlo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 28 marzo 2024)al: èsapere questa cosa che vi permetterà di essere sicuri di aver comprato un tagliando non manomesso Quando una persona decide di acquistare unlo fa, credendo, nella buona fede chi glielo vende. E sappiamo benissimo che nel 99,9% dei casi è così. Però c’è quella minima percentuale che non è proprio così buona, tant’è che una volta ci abbiamo raccontato anche una storia del genere., state attenti al(AnsaFoto) – Ilveggente.itPrima di rileggerla, comunque, è necessario sapere una cosa: nel momento in cui comprate un biglietto, oltre a stare attenti alla fine se avete vinto o meno – e in ...