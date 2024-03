(Di giovedì 28 marzo 2024) Marcella Bonifacio,didi Greta, ex concorrente del), ha difeso ille minacce da lui rivolte a. Poche oreil caos avvenuto al termine della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, quandoha sfiorato una rissa con Massimiliano Varrese, ildi Greta èospite a Turchesando. Durante il collegamento nella trasmissione radiofonica di Turchese Baracchi,ha rivolto gravi minacce a, che era intervenuto per riassumere la vicenda. Quando il giornalista ha ...

Greta Rossetti è torna ta sui social dopo la finale del Grande fratello , l'ex tentatrice ha salutato i fan e li ha ringraziati per il sostegno Anche Greta Rossetti è torna ta sui social dopo la fine ... (movieplayer)

Marcella Bonifacio, madre di Josh Rossetti ( Fratello di Greta, ex concorrente del Grande Fratello ), ha difeso il figlio dopo le minacce da lui rivolte a Gabriele Parpiglia . Poche ore dopo il caos ... (isaechia)

Grande Fratello, la madre di Josh Rossetti difende il figlio dopo i fatti avvenuti con Gabriele Parpiglia: “Mio figlio è stato istigato” - Marcella Bonifacio, madre di Josh Rossetti, ha difeso il figlio dopo le minacce da lui rivolte a Gabriele Parpiglia. Ecco le sue parole.isaechia

Beatrice Luzzi: cosa farà dopo il Grande Fratello - Beatrice Luzzi ha ottenuto il secondo posto nell'ultima edizione del Grande Fratello. Cosa farà adesso Beatrice Luzzi ha ottenuto il secondo posto nell’ultima edizione del Grande Fratello. Tutti i ...notizie

Grande Fratello, Perla Vatiero sui social dopo il trionfo: il post strappalacrime (con like di Fiordelisi) - La vincitrice dell'ultima edizione del reality Mediaset, dopo la festa e la gioia, è tornata con un messaggio dolcissimo per fan, amici e anche per Brunetti.libero