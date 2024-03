Grande Fratello | è finita la storia tra Monia e Josh Rossetti? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) LatraLa Ferrera esarebbe ai titoli di coda: la rissa sfiorata con Varrese è costata cara? A sorpresaLa Ferrera esi sono presi le copertine dopo la fine del. Mentre mezza Italia continui ancora a chiedersi come abbia fatto Beatrice Luzzi a perdere il duello con Perla, la rissa sfiorata nel post puntata tra Massimiliano Varrese e ildi Gretacontinua a tenere banco. Nelle ultime ore, ex fidanzata di Varrese, è intervenuta sui social rompendo il silenzio dopo la questione. “Ciao a tutti. Ho mantenuto il silenzio fino ad ora per cercare di metabolizzare il tutto e farmi chiarezza, per quanto ...