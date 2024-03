Graduatorie ATA terza fascia | quando le domande | prima o dopo le 24 mesi forse tra aprile e maggio?

(Di giovedì 28 marzo 2024) E' attesa per l'aggiornamento delleditre anni nel 2024 è prevista l'apertura delle. Altro aggiornamento, seppure riguardante una platea inferiore di aspiranti, è quello delledi, anche dette 24poiché vi accede chi ha maturati 24di servizio, ovvero 23e 16 giorni. L'articolo .

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo una lettera- denuncia della nostra lettrice Giovanna Galasso in merito all’assegnazione delle supplenze per il personale ATA Scuola. sono ancora ... (anteprima24)

Dimensionamento, nelle scuole giorni di passione tra calo di allievi e l'ombra dei perdenti posto - Iniziate le operazioni amministrative del piano di accorpamenti, ecco cosa succederà a personale Ata, docenti e dirigenti ...reggiotoday

I docenti di sostegno saranno confermati su richiesta delle famiglie. Critici i sindacati e il Consiglio superiore della pubblica istruzione - Dal prossimo anno scolastico i docenti di sostegno a tempo determinato saranno scelti dalle famiglie. Detto, fatto. A nulla è valsa l’alzata di scudi delle organizzazioni sindacali, del Consiglio supe ...ilfattoquotidiano

Graduatorie ATA: il servizio militare non in costanza di contratto vale 6 punti. Scopri come ottenerli - Guido Marone, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attribuire n. 6 punti nelle Graduatorie ATA, ai ricorrenti che abbiano svolto il servizio militare di leva e/o civile prestato ...tecnicadellascuola