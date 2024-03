Giustizia | Lupi a Gratteri | ' test non contro magistratura | per politici c' è già il voto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - “Ricordo al procuratore di Napoliche ipsicoattitudinali non sono fattila, ma sono anzi a favore del futuro magistrato, che come altri dipendenti pubblici, come ad esempio quelli delle Forze Armate e della Polizia, deve dimostrare la propria idoneità a esercitare una funzione così importante e delicata. Il veroper un politico è ildei cittadini, che lo eleggono”. Lo dice il presidente di Noi moderati Maurizio