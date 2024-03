Gita fra Valle d’Itria e brindisino | decine di intossicati fra studenti ed insegnanti Scolaresche di Milazzo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Secondo alcune stime glisono circa 70, stando ad altre notizie sono circa 150.e docenti di una scuola dirimastidurante lain Puglia in questi giorni con tappe ad Alberobello, Castellana Grotte e Fasano. Proprio mangiando in una struttura fra Alberobello e Fasano, secondo le ricostruzioni dell’accaduto, si sono originati i malori che per numerosi dei colpiti hanno comportato la necessità di andare al pronto soccorso. Il dirigente scolastico dell’istituto siciliano ha esposto il fatto ai carabinieri, sarà il Nas a fare chiarezza. Verosimilmente è stato il pollo ad avere provocato le intossicazioni. L'articolofradi ...

