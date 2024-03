Giroud negli Usa | c’è l’accordo Ma con il Milan è stato amore vero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo i rumors degli ultimi giorni, non ci sono più dubbi sul futuro di Olivier. Mancano ancora le firme, ma il francese è promesso sposo del Los Angeles FC. Contratto di diciotto mesi, a partire dal prossimo luglio, valido fino a dicembre 2025. Niente ritiro, quindi, per l’attaccante. Proprio lui, lo scorso dicembre, in un’intervista a RMC Sport, aveva accennato l’ipotesi, qualora la Francia avesse vinto l’Europeo: "Ad alcuni ragazzi, avevo detto che avrei lasciato in caso di vittoria del Mondiale. Ma ho sete di titoli. Se trionferemo in Germania, potrei appendere gli scarpini al chiodo", aveva dichiarato lo scorso inverno. Non andrà così. Il centravanti vuole proseguire a giocare e a fare ciò che meglio gli riesce dagli albori della sua carriera: gol. Anche in questa tornata di amichevoli internazionali,ha timbrato il cartellino, ...