Giro d' Italia 2024 | peggiorano le condizioni di Van Aert | forfait sempre più probabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo- Quando le lacrime scappano a uno sportivo come un ciclista, forgiato alla sofferenza estrema, si intuisce fin da subito che la questione è seria: se poi il ciclista in questione è Wout Van, la situazione assume tratti drammatici. In effetti, il primo bollettino medico emesso dopo la terribile maxi caduta occorsa durante la Dwars door Vlaanderen, che aveva coinvolto tra gli altri anche Mads Pedersen, Jasper Stuyven e Biniam Girmay, è peggiorato dopo gli accertamenti effettuati il giorno dopo: alle fratture già conclamate della clavicola sinistra e di diverse costole si è aggiunto anche lo sterno incrinato, con la partecipazione ald'che diventapiù imdopo la rinuncia già conclamata a ...