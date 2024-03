Giovedì Santo | Papa Francesco a Rebibbia

(Di giovedì 28 marzo 2024) 17.24 Visita dial carcere diper celebrare la messa in Coena Domini e per la rituale lavanda dei piedi del. Dodici le detenute di varia nazionalità a cui il pontefice, seduto sulla sedia a rotelle con indosso un grembiule bianco sopra i paramenti liturgici, ha lavato, asciugato e baciato i piedi. Forte la commozione tra le donne presenti e il personale del carcere. Alla Messa celebrata nel piazzale antistante il carcere presenti 200 persone.

Roma, 28 marzo 2024 – Il Giovedì Santo è il Giovedì che precede la Santa Pasqua. Nell'anno liturgico romano della Chiesa cattolica viene denomi nato nella lingua latina “Feria Quinta in Cena Domini ”. ... (quotidiano)

alla fine c’era solo lei, l’inossidabile Camilla , regina per determinazione e tenacia. È entrata da sola nella cattedrale di Worchester dove oggi si celebra la messa per il Giovedì Santo senza il ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 28 marzo 2024 – Re Carlo salta la messa del Giovedì Santo nella cattedrale medievale di Worcester, vicino Birmingham. Esprime “Grande tristezza” in un video messa ggio tramesso ai fedeli ... (quotidiano)

