Giovane tenta di truffare un’anziana

(Di giovedì 28 marzo 2024) Squilla il telefono a casa di una 86enne residente a Bergamo. Mercoledì scorso. Dall’altro capo sedicenti carabinieri che informavano che il figlio aveva causato un incidente provocando dei feriti e per questo motivo si trovava in stato di fermo. Per pagare la cauzione l’anziana avrebbe dovuto consegnare 10mila euro a una persona di fiducia incaricata dal legale del figlio, che sarebbe passato di lì a poco da casa sua. È iniziato così l’ennesimotivo di truffa, questa volta, però, la storia ha un lieto fine. L’anziana ha inizialmente creduto ai malfattori e ha racimolato quanto aveva in casa: ottocento euro in contanti e gioielli vari (fede nuziale compresa), nella speranza di arrivare al totale richiesto. Nel mentre però i carabinieri, quelli veri, hanno notato un individuo sospetto aggirarsi vicino all’abitazione dell’86enne. Da qui la denuncia per ...