Giorgia Meloni in visita al contingente italiano in Libano | pranzo in mensa e biliardino con i soldati

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 - "Sono venuta qui oggi soprattutto a dire grazie, a nome dell'Italia per aver scelto di aver indossato una divisa",ha fattoalindella missione Unifil. E dopo aver ringraziato i militari alla base 'Millevoi' di Shama, sottolineando l'importanza della loro missione, ha trovato il tempo per pranzare ine anche per fare un tuffo di gioventù giocando con i militari una partita a. La premieralla base 'Millevoi' di Shama (), dove sono di stanza contingenti italiani dispiegati in, per un incontro con le forze impiegate nell'ambito della missione Unifil e una ...

Budapest, 28 marzo 2024 – Ilaria Salis resterà in carcere a Budapest. Lo hanno deciso i giudici ungheresi. Una decisione che, unitamente alle immagini del suo arrivo in tribunale con ceppi e ... (quotidiano)

Imbarazzo palpabile per il primo ministro del Libano Najib Miqati, immortalato in un video mentre Scambia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la sua segretaria particolare, Patrizia ... (today)

Meloni in Libano: mondo in fiamme, bisogna fermare l'incendio - Giorgia Meloni per la prima volta in Libano, nel sud del paese, a Shama, a 7 chilometri dal confine con Israele, per incontrare il nostro contingente militare nell'ambito della missione italiana ...tg.la7

Meloni in Libano, pranza e gioca a calcio-balilla con i militari - Roma, 28 mar. (askanews) - Pranzo in mensa e partita a calciobalilla per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla base "Millevoi" di Shama in Libano.La premier - a cui è stato donato un mazzo ...notizie.tiscali

Ilaria Salis, le reazioni ai domiciliari negati. Donzelli: «Non mi sento di assolverla», Schlein: «Schiaffo irricevibile» - Ilaria Salis resta in cella: il tribunale di Budapest ha respinto infatti la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai legali della trentanovenne in carcere da 13 mesi ...ilmessaggero