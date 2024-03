Gigi D’Alessio su Sanremo | “Io conduttore?” | un ex di Amici si candida per i Big

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 28 marzo 2024) Mancano 11 mesi alla prossima edizione del Festival dieppure mai come quest’anno se ne parla. La causa è senza dubbio l’addio di Amadeus: chi sarà il nuovo? Chi sarà il nuovo direttore artistico? E perchéè fra le ipotesi? Il cantante napoletano, dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston al fianco di Geolier nella serata delle cover si dice pronto per tornare anche nel 2025. Non come ospite, né in gara, ma proprio comee direttore artistico. Un incubo praticamente. “2025? No, non me lo hanno proposto e l’ho letto come lei solo sui giornali” – le sue parole a La Stampa – “Qualcuno ha detto che mi sono proposto io ma, le pare possibile? Figuriamoci sei mi propongo per fare il Festival conoscendo le dinamiche di manifestazioni così ...