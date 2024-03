GF | Rosy Chin delusa dopo la finale | “Sono stata male”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 28 marzo 2024)è rimastaper i messaggi ricevuti durante la permanenza in casa e ha ammesso di esserciper sei lunghi mesi una concorrente del Grande Fratello. Si è presa cura di tutti i concorrenti mettendosi serasera ai fornelli. Una fatica che le èriconosciuta dal pubblico ma non sino in fondo perchési è messa contro Beatriceun iniziale rapporto di fiducia e amicizia. Cosa che il pubblico, o almeno parte del pubblico, non le ha perdonato. Così, una volta fuori dalla porta rossa del reality show dove si è classificata terza, ha dovuto fare i conti con il web e i messaggi di odio che ha ricevuto. Messaggi che l’hanno colpita e le ...