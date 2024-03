Germania | 19enne sardo stermina la famiglia | un raptus di follia avrebbe scatenato la strage

(Di giovedì 28 marzo 2024) Undiimprovviso. Sarebbe questa la causa dellache in queste ore ha sconvolto la: unaintera di emigrati sardi è statata da Eddie Congiu, 19 anni. Il ragazzo ha ucciso a colpi di coltello, oltre duecento in totale, il padre, la madre e il fratello. Una sorella è invece in rianimazione, con i medici impegnati nel tentativo di salvarle la vita. Probabile che il responsabile dellaabbia pensato che fosse morta, non infierendo ulteriormente. Dopo aver massacrato i parenti, il giovane ha chiamato la polizia, ha atteso l’arrivo degli agenti e ha confessato tutto, lasciandosi ammanettare per essere trasportato in carcere. “Quasi certamente era sotto l’effetto di stupefacenti” ha fatto sapere la procura di ...

Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Un omicidio efferato, sconvolgente. Un 19enne sardo ha massacra to la sua famiglia con un coltello. Ha ucciso il padre, la madre, il fratello e per poco non è riuscito ... (dayitalianews)

Football Americano: Emanuele Daino degli Quarteback Hogs Reggio Emilia in Nazionale - Emanuele Daino, 19enne reggiano quarterback degli Hogs Reggio Emilia convocato al raduno a Cadimare del team nazionale under 19 di football americano, in vista del match amichevole contro atleti prove ...napolimagazine

Padova, sottrae 50mila euro di preziosi a 84enne: 16enne fermato per truffa - Gli agenti della squadra mobile hanno individuato il ragazzo dopo un'indagine lampo e segnalato ai colleghi della polizia ferroviaria di Roma ...affaritaliani

Strage in famiglia in Germania, giovane italo-tedesco uccide i genitori e il fratello a coltellate. Erano di origine sarda - Strage in famiglia in Germania. Un ragazzo di 19 anni, figlio di genitori sardi emigrati all'estero, ha ucciso i genitori e il fratello, ferendo in maniera grave la sorella.ilmessaggero