Gaza City | crollato edificio dei media

(Di giovedì 28 marzo 2024) 13.58un,colpito da un bombardamento aCyty,che ospitava diversifra cui Sky news in arabo. Al momento non si ha notizie di vittime L'Oms afferma che "solo 10 ospedali su 36 sono operativi" nella Striscia e chiede"la fine imta degli attacchi agli ospedali e la protezione del personale sanitario,di pazienti e civili". Turk,dell'Onu,afferma che se venisse provato l'intento di Israele di usare la fame come arma di guerra asarebbe un crimine di guerra.