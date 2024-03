Gabriele Marchesi | niente estradizione in Ungheria per l' altro indagato insieme a Ilaria Salis | torna in libertà

Gabriele Marchesi non andrà in Ungheria , torna libero il 23enne indagato con Ilaria Salis: la sentenza a Milano. Gabriele Marchesi , il 23enne coindagato con Ilaria Salis e che si trovava ai ... (panorama)

Gabriele Marchesi , accusato come Ilaria Salis di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista a Budapest l'11 febbraio 2023, non verrà consegnato all'Ungheria. Lo ha deciso ... (ilgiorno)

Milano, 28 marzo 2024 – Dopo l’udienza in Tribunale a Budapest, dove il giudice Jozsef Sós ha respinto la richiesta di far passare ai domiciliari Ilaria Salis, l’insegnante monzese in carcere in ... (ilgiorno)