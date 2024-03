Futuro De Zerbi | chance per il Napoli? Un top club si tira indietro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilè alla ricerca del nuovo allenatore in vista della prossima stagione, e tra i preferiti c’è anche De. Un topsi ridalla corsa al tecnico italiano. Al termine della stagione, De Laurentiis dovrà sedersi al tavolo con i dirigenti delper scegliere il nuovo allenatore. La scorsa estate è stata effettuata la scelta sbagliata dopo l’addio di Luciano Spalletti, con la panchina affidata a Rudi Garcia. Il tecnico francese è stato poi esonerato, e sostituito da Mazzarri, che a sua volta è stato esonerato e sostituito da Calzona. Nella lista di De Laurentiis per la panchina delci sono diversi nomi, tra cui quello di Roberto De. Un toprinuncia all’attuale allenatore del Brighton, con le...

de Zerbi: premier o bundes nel Futuro - Il mercato degli allenatori si prospetta rovente nelle prossime settimane. Al centro dei discorsi c'è anche Roberto De Zerbi, inseguito dal ...sportmediaset.mediaset

Nuovo allenatore Milan, scenario a sorpresa per De Zerbi: salgono le possibilità che il tecnico italiano vada al Bayern Monaco - Nuovo allenatore Milan, scenario a sorpresa per De Zerbi: salgono le possibilità che il tecnico italiano vada al Bayern Monaco Come riferito da Matteo Moretto, Roberto De Zerbi, allenatore del Brighto ...milannews24

JUVENTUS - Cambia il nome del centro sportivo di Vinovo - "Questo luogo cosi' importante per il nostro passato e soprattutto per il nostro presente e per il nostro Futuro, si chiama Allianz Training Center". Lo rende noto lo stesso club bianconero in una ...napolimagazine