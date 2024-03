Furti nei vivai e in dieci case | bottino da migliaia di euro Tre arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pistoia, 28 marzo 2024 – I carabinieri di Pistoia hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di tre albanesi ritenuti, a vario titolo e in concorso tra loro, responsabili di rapina, ricettazione e furto aggravato. L'indagine, svolta dal nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Pistoia, sotto la direzione della Procura, iniziata un anno fa e terminata il 26 marzo scorso, è partita da una serie didi piante per decine didi, verosimilmente destinate al mercato estero, perpetrati in danno di varie aziendestiche della provincia di Pistoia, ma ha permesso anche scoprire altri reati che sarebbero stati commessi dagli stessi soggetti. Si tratterrebbe - spiega l'Arma - di una serie di attività delittuose perpetrate dal gruppo ...